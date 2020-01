Schüler absolvieren duales Praktikum

Bocholt - Praktika sind für Jannis Grömping nichts Neues. In seiner Schulzeit hat er bislang schon drei absolviert. Zurzeit macht er sein viertes. Doch dieses Praktikum ist kein normales. Der 18-Jährige, der die Berufsschule in Borken besucht, ist einer von 17 Schülern, die gerade das Duale Orientierungspraktikum Technik (DOP) in Bocholt und Borken absolvieren. Auf eine Woche in der Westfälischen Hochschule folgt eine Woche in einem Betrieb.