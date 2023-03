Schüler der Hohe-Giethorst-Schule bieten Beratungsstelle gegen Rassismus an

Bocholt - Die „Schule ohne Rassismus“-AG der Hohe-Giethorst-Schule hat jetzt ein neues Projekt vorgestellt: Die Schüler der AG bieten jetzt in regelmäßigen Abständen eine Beratungsstelle an, an die sich von Rassismus und Mobbing betroffene Schüler wenden können. Die Schüler versuchen dann, gemeinsam Lösungen für das Problem zu erarbeiten.