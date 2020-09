Schüler der Ludgerusschule in Bocholt trommeln fürs Selbstwertgefühl

Bocholt - In der Turnhalle der Ludgerusschule bebt der Boden – so kräftig trommeln die Zweitklässler mit ihren Händen auf den blauen Eimern. Statt Mathe und Deutsch steht am Montag das Trommeln auf dem Stundenplan. Sascha Pöpping vom Drumstudio Bocholt ist für einen Workshop zu Gast. Die 96 Zweitklässler nehmen daran teil und sind von Pöppings spontaner und lustiger Art begeistert – und natürlich vom Trommeln.