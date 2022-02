Schulessen: SPD bemängelt Versorgungsengpässe

Bocholt - Wie kann die Schulverpflegung in Bocholt sichergestellt werden? Darauf will die SPD-Fraktion am Mittwoch, 2. März, im Schulausschuss eine Antwort haben. Der tagt um 17 Uhr in der Mensa der Gesamtschule, Rheinstraße 4. Wie die SPD in ihrem Antrag schreibt, sei es in Hochphasen der Coronapandemie immer wieder zu Versorgungsengpässen bei der Schulverpflegung gekommen.