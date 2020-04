Schulwettbewerb: Euregiogymnasium gewinnt ersten Platz

Bocholt - Die große Preisverleihung ist ausgefallen, den Preis hat das Euregiogymnasium darum im kleinen Kreis überreicht bekommen. Das Gymnasium hatte sich am „Euregionalen Schulwettbewerb 75 Jahre Freiheit – Leben in der Grenzregion“ beteiligt und den ersten Preis gewonnen. In dieser Woche überreichte Heidi de Ruiter von der Euregio Rhein-Waal die Auszeichnung.