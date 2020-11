Schwedischer Cellist begeistert in der Bocholter St.-Georg-Kirche

Bocholt - Ein ganz besonderes Konzert erlebten die Besucher zu Allerheiligen in der Bocholter St.-Georg-Kirche. Ludwig Frankmar, ein namhafter schwedischer Cellist, der in Berlin lebt, verwöhnte das Publikum in der gut besuchten Kirche mit Klangperlen aus den Epochen Renaissance und Barock. Es war das letzte Konzert vor der Verschärfung der Corona-Schutzverordnung.