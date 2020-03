Schweigeaktion zum Abschluss der „Woche der Armut“

Bocholt - Mit der Schweigeaktion zum Thema „Der Armut ein Gesicht geben“ machten am Samstagmittag die Organisatoren der „Woche der Armut“ und viele weitere Freiwillige auf das Thema aufmerksam. Ungefähr 900 Menschen seien in Bocholt zurzeit in Vollzeit beschäftigt und müssten trotzdem Nebenjobs machen, um über die Runden zu kommen, berichtete Johannes Janßen-Cappenberg von der Caritas.