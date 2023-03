Bocholt-Barlo - Eine missachtete Vorfahrt hat am Donnerstagabend in Barlo zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein 21-jähriger Mann aus Bocholt war in einem Audi auf der Winterswijker Straße Richtung Bocholt unterwegs. In Barlo wollte er die Barloer Ringstraße überqueren, stieß im Kreuzungsbereich aber mit einem weißen Kleintransporter zusammen.