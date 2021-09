Schwer zu lüftende Klassenräume sollen mit Luftfiltern bekommen

Bocholt - Die Stadt will alle Klassenräume, in denen sich die Fenster nicht oder nur wenig öffnen lassen, mit Luftfiltern ausstatten. 20 bis 30 Räume dieser Kategorie 2 gebe es in Bocholt, und für diese stelle die Stadt einen Förderantrag, erklärte Bürgermeister Thomas Kerkhoff gleich zu Beginn der Debatte in der jüngsten Ratssitzung. „Wir würden das aber ausschließlich für die Schulen tun, weil die Kitas nicht in unserer Trägerschaft sind.“