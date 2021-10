Bocholt - Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 67 erlitten. Die Polizei schloss zwischenzeitlich nicht aus, dass der 58-Jährige in Lebensgefahr schwebte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Enschede geflogen.