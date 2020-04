Bocholt - Feste Klassenräume, festgelegte Sitzplätze, Sicherheitsabstand untereinander und immer mit Mundschutz – so sieht der Unterricht für Schüler der zehnten Klasse in Haupt-, Real- und Gesamtschulen derzeit aus. Denn seit Donnerstag gibt es an den weiterführenden Schulen für die Zehner-Abschlussklassen wieder verpflichtenden Unterricht.