Sechs Jahre Haft für Sexualstraftäter

Bocholt - Der 23-jährige Bocholter, der sich 2019 über mehrere Monate in 13 Fällen des sexuellen Missbrauchs und in fünf weiteren Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs an seinem sechsjährigen Cousin strafbar gemacht hat (das BBV berichtete), muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Das urteilten die Richter der Großen Jugendkammer am Dienstag im Amtsgericht Bocholt.