Vermisstenfall in Suderwick: Läuft seit 20 Jahren ein Mörder frei herum?

Bocholt - Ein Zaun umzingelt den Rohbau an der Sporker Straße mitten in Suderwick, doch betreten haben Handwerker das halb fertige Haus schon lange nicht mehr. Seit 20 Jahren steht die Baustelle still, und seit 20 Jahren ranken sich Gerüchte um das Gebäude. War dies der Ausgangsort eines schaurigen Verbrechens? Einiges spricht für diese Annahme.