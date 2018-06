Seit 50 Jahren Montessori-Unterricht in der Diepenbrockschule

Bocholt - Die Diepenbrockschule am Europaplatz feiert am Freitag, 29. Juni, ihr 50-jähriges Bestehen als Montessorischule. Das beim Bombenangriff auf Bocholt am 22. März 1945 zerstörte Schulgebäude wurde 1955 als damalige Volksschule wieder aufgebaut und 1968 zur städtischen Montessorischule ernannt.