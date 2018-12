Bocholt – Am Freitagmorgen ist eine 81-jährige Frau am Kreisverkehr Burloer Weg / Unter den Eichen über einen Draht gestolpert, der an der Seite des Gehwegs gespannt war. Die Dame verletzte sich bei dem Sturz und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wer den Draht gespannt hat, ist laut Polizei noch unklar.