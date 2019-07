Semino Rossi singt in den Arkaden

Bocholt - Lauter Jubel brandete auf, als der österreichische Schlagersänger Semino Rossi am Montag um 15 Uhr die kleine Bühne in den Arkaden betrat. Der Sänger mit argentinischen Wurzeln war nach Bocholt gekommen, um sein neues Album „So ist das Leben“ vorzustellen. Für etwa 200 Zuschauer sang er drei Stücke des neuen Albums. Seinen Hit „Das verflixte 7. Jahr“ hatte er noch am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ gesungen.