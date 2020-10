Bocholt - Auf die Betrugsmasche mit den falschen Polizisten ist am Wochenende eine Seniorin in Bocholt hereingefallen. Die Täter waren nach dem üblichen Schema vorgegangen. Bei einem ersten Telefonat am Samstag hatte der Anrufer behauptet, der Name der Bocholterin habe auf einer Liste von möglichen Einbruchsadressen gestanden.