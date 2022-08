Bocholt-Suderwick - Eine Seniorin hat am Mittwoch in Suderwick einen Dieb in ihrem Haus überrascht. Die Frau verließ am Mittwoch ihre Wohnung am Beekweg und ließ dabei ihre Haustür offen stehen, berichtete die Polizei. Als sie nach kurzer Zeit zurückkehrte, überraschte sie einen Dieb in ihrem Wohnzimmer.