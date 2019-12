Sicherheit im Ravardiviertel: Viel Lärm um nichts?

Bocholt - Das Sicherheitskonzept für das Ravardiviertel soll fortgeschrieben werden. Außerdem sollen dunkle Ecken wie die am Europaplatz besser beleuchtet und der Platz mit der Stele baulich aufgewertet werden: Einen entsprechenden Beschluss setzten CDU und FDP in der jüngsten Ratssitzung in einer Kampfabstimmung durch – mit 23 gegen 20 Stimmen und 4 Enthaltungen.