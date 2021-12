Sieben Ravardi-Wirte: Kein „Unheiliger Morgen“ in diesem Jahr

Bocholt - Mehr als ein halbes Dutzend Wirte der Ravardistraße hat sich dazu entschlossen, den Heiligmorgen-Frühschoppen am 24. Dezember abzusagen. Das hat Wirte-Sprecher Timo Salomo im Gespräch mit dem BBV erklärt. Am „Unheiligen Morgen“ treffen sich traditionell viele Bocholter und Ex-Bocholter auf der Ravardistraße.

„Die Lokale Herzblut, Rollis, Faßkeller, Studio B, Tagwerk, Mittendrin und Streetlife bleiben am 24. Dezember geschlossen. Diese Entscheidung ist uns wirklich schwergefallen, so Salomo.

Denn dieser Tag sei einer der umsatzstärksten im ganzen Jahr. In den vergangenen Jahren hatten sich an diesem Tag traditionell 2000 Menschen in der Ravardistraße versammelt.

„Der Gesundheitsschutz geht in diesem einfach vor.“ Eine 2G-plus-Regel, wie sie auch auf dem Bocholter Weihnachtsmarkt angewendet wird, sei nicht möglich, da es sich um eine öffentliche Straße handelt, die die Wirte nicht absperren können.