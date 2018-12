Silvester: Eine anstrengende Schicht für Taxifahrer

Bocholt - Wenn Heinrich Looschke am Silvesterabend um 18 Uhr in sein Taxi steigt, weiß er, dass es eine anstrengende Schicht wird. Der 72-Jährige fährt seit 1972 Taxi – davon seit rund 25 Jahren für Taxi Schwers. „Ich bin dieses Jahr eingesprungen, weil Not am Mann war. Von meinen Kollegen wollen die meisten nicht an Silvester fahren. Die wollen dann lieber einen freien Abend haben“, sagt Looschke.