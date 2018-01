Silvester-Randalierer sitzt in Untersuchungshaft

Bocholt - Der 35-jährige polizeibekannte Mann, der in der Silvesternacht betrunken auf der Ravardistraße randaliert hatte, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er war auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt worden. Wie berichtet hatte er in der Silvesternacht Flaschen mit Raketen umgetreten und Frauen mit Böllern beworfen.