„Singing Oldies“ nehmen an deutschlandweiter Aktion teil

Bocholt - Der Bocholter Chor „Singing Oldies“ tritt am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober im Rahmen von „Deutschland singt!“ auf dem Rathausplatz vor dem Historischen Rathaus auf. Ab 19 Uhr stimmt der Chor zeitgleich mit hunderten anderer Chöre, Bands und Gruppen in ganz Deutschland die gleichen zehn Lieder an, darunter „Die Gedanken sind frei“ und „Wind of Change“.