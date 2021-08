Sinnvolle Tipps gegen Starkregen

Stadtbaurat Daniel Zöhler und ESB-Chef Heinz Welberg sind sich sicher: Eine Hochwasserkatastrophe, wie sie etwa in Rheinland-Pfalz und NRW vorgekommen ist, ist in Bocholt nicht möglich. „Wir sind gut vorbereitet“, sagen sie (das BBV berichtete). Aber es muss keine Flutkatastrophe sein, dass etwa Starkregen erhebliche Schäden in Kellern und Wohnungen anrichtet. Doch wie kann man sich im Ernstfall davor schützen?