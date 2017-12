So bleibt die Tanne bis zum Fest frisch

Bocholt - Am Wochenende vor Heiligabend ist auf den Parkplätzen vor Baumärkten, bei den Gärtnereien und in Baumschulen der Bär los. Viele Bocholter sind dann auf der Suche nach dem richtigen Baum fürs Fest. Wie man den passenden findet und wie Tanne oder Fichte möglichst lange frisch bleiben, verrät Garten- und Landschaftsbauer Sascha Niemann von der Baumschule Buß in Spork.