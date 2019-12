So feiert eine Puppenspieler-Familie Weihnachten in Mussum

Bocholt - Auf dem Tisch brennt eine Kerze. Tannenzweige und Adventsdeko auf der Kaffeetafel sorgen für eine besinnliche Atmosphäre. Kurz vor Weihnachten sieht es in der Küche von Familie Lagrin in Mussum genauso aus wie in vielen anderen Familien auch. Mit einem Unterschied: Die Küche der Lagrins befindet sich in einem Lkw, die fünfköpfige Familie lebt in Wohnwagen – und ist immer unterwegs.