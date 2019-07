Bocholt - Wenn Pur am Samstag am Hünting auftreten, wird Elke Just jeden Moment des Konzertes genießen. Die 50-Jährige ist ein Riesen-Fan der Band – und das bereits seit rund 30 Jahren. Mindestens ebenso oft hat sie die Band um den Sänger Hartmut Engler schon live gesehen, doch Samstagabend, direkt vor der Haustür, das sei schon etwas Besonderes, sagt sie.