So funktioniert das Bocholter Gutschein-System

Bocholt - Am Donnerstag, 30. Juli, geht es los: Ab dann verkauft das Stadtmarketing die „Bocholt-Gutscheine“ mit einer Ermäßigung von 25 Prozent. Wer also beispielsweise für 100 Euro in einem der teilnehmenden Geschäfte einkauft, zahlt nur 75 Euro. So soll der Umsatz des heimischen Einzelhandels und der Wirtschaft in der Corona-Zeit wieder angekurbelt werden. Wie funktioniert das Gutschein-System genau? Das BBV beantwortet die wichtigsten Fragen.