Bocholt - Wenn in der Silvesternacht – oft auch in den Stunden zuvor – wieder die Böller krachen und Raketen am Himmel explodieren, beginnt für viele (Haus)Tiere eine Nacht voller Schrecken und Angst. Tiere reagieren besonders sensibel auf Geräusche, weshalb sie der plötzlich auftretende, ungewohnte Lärm in Angst und Schrecken versetzt.