So sah die Bocholter Kirmes vor 65 Jahren aus

Bocholt - Die Bocholter Kirmes fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie bekanntlich aus. Eigentlich würde sie wieder Mitte Oktober auf dem Berliner Platz und in der Innenstadt stattfinden. Das Bocholter Stadtarchiv hat aus diesem Anlass ein Kirmesfoto aus dem Jahr 1955 zum „Foto des Monats“ gekürt.

Das „Foto des Monats“ entstand am 16. Oktober 1955. Zu sehen ist in der Mitte „Bruch‘s Riesenrad“ mit zwölf Gondeln. FOTO: StadtArchiv Bocholt

„Weil das Volksfest 2020 angesichts der Gesundheitskrise ausfallen muss, soll zumindest Rückschau auf eine Kirmes aus früherer Zeit gehalten werden“, sagt dazu Stadtarchivar Wolfgang Tembrink.

Das „Foto des Monats“ zeigt eine ganz normale Kirmes-Szene aus dem Jahr 1955. Ein beleuchtetes Riesenrad steht in der Mitte des Bildes, davor sind etwas verschwommen Menschen in langen Mänteln zu sehen, ein Kind zeigt auf ein Kirmesgeschäft am Bildrand. Grundsätzlich könnte diese Szene so auch heutzutage geschehen – nur die Mode hat sich deutlich geändert und das Riesenrad auf der Bocholter Kirmes ist größer geworden.

Die Ähnlichkeit der Szenerie ist auch Stadtarchivar Wolfgang Tembrink aufgefallen. „In den letzten Jahren zeigte sich die Kirmes durchaus von einer gewissen Beständigkeit und Kontinuität, was vor 65 Jahren – unter Berücksichtigung der damaligen Verhältnisse – nur wenig anders war“, schreibt er zu dem „Foto des Monats“. Damals bauten die Schausteller ihre Geschäfte vor allem zwischen Gasthausplatz, Markt, Ravardi- und Meckenem-straße auf – sowie auf dem großen Sportplatz an der Aa, der heute Berliner Platz heißt.

1955 erlebte die Kirmes ihre bis dahin größte Ausdehnung, als man auch die Nobelstraße in das Geschehen mit einbezog, erläutert Tembrink. Das Gelände an der Meckenemstraße habe Platz für die größeren Fahrgeschäfte geboten wie den wendigen „Skootern“, dem beschaulichen Salon-Karussell, den auf- und absteigenden Hubschraubern, dem traditionellen Kettenkarussell und der rasenden Achterbahn. Inmitten des Trubels – und genau das ist auf dem Foto zu sehen – erhob sich „Bruch’s Riesenrad“ mit zwölf Gondeln, in denen jeweils vier Personen Platz fanden, so Tembrink. 20 Pfennige kostete damals eine Fahrt im Riesenrad.

Das Foto, das am frühen Abend des 16. Oktober 1955 entstand, zeige die großen und kleinen Kirmesbesucher, die angetan vor den Karussells stehen, an den Fahrgeschäften vorbeiziehen, Interessantes entdecken und mitunter gar nicht wissen, wohin sie zuerst und zuletzt sehen sollen, erläutert der Stadtarchivar. Tembrink: „Der Wettergott schien ein Einsehen gehabt zu haben. Es herrschte eine herbstlich-kühle Witterung, und der Regen blieb den vielen Besuchern aus Nah und Fern offenbar erspart.“

Die Kirmestage der Wirtschaftswunderjahre habe die Presseberichterstattung um das Jahr 1955 auch zur Rückschau auf vergangene Zeiten veranlasst. Denn damals sei der Unterschied zwischen früheren und den gegenwärtigen Verhältnissen schon recht deutlich geworden. So seien viele Berichte von der „Bokeltsen Karmis Anno dazumal“ überliefert, etwa aus der Zeit um 1900, als es viele die Gaukler, Bänkelsänger, Moppenverkäufer und Phonographenspieler gegeben habe, so Tembrink. Von dieser Kirmeswelt unterscheidet sich die Szene von 1955 wiederum deutlich.