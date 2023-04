So steht’s um das Handwerk im Kreis Borken

Kreis Borken - Christoph Bruns (65) ist Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Borken, seit gut 15 Jahren. Zum 1. Oktober wechselt, wie berichtet, Daniel Janning von der Kreishandwerkerschaft in Ahaus auf den Chefsessel in Bocholt. Bruns erläutert im Gespräch aktuelle Entwicklungen und Sorgen des Handwerks, das in der Region einen starken Mittelstand verkörpert.