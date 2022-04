Bocholt - Waren es im vergangenen Jahr noch 55 Stroh-Osterhasen, so sind in diesem Jahr mehr als 120 zu entdecken – nach der „überragenden Resonanz“ auf die Osterhasenaktion im vergangenen Jahr weiten das Bocholter Stadtmarketing und die Landwirte die Aktion in diesem Jahr aus. Hier geht es zum Streckenverlauf.