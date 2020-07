So verläuft die Corona-Krise in Bocholt

Bocholt - Kaum ein Ereignis hat Bocholt in den vergangenen Jahrzehnten so sehr geprägt, wie die Corona-Pandemie: Geschlossene Geschäfte, leere Schulen, nahezu das gesamte öffentliche Leben kam wochenlang zum Erliegen. Die Zahl der Corona-Infizierten liegt in der Stadt aktuell bei zwei. Zwischenzeitlich hatte Bocholt sogar überhaupt keine Virus-Kranken. Das BBV hat die Entwicklung zum Anlass genommen, um die vergangenen Wochen und Monate zu bilanzieren: