Bocholt - Der Langenbergpark ist am Samstagnachmittag der zentrale Anziehungspunkt für Familien in Bocholt gewesen: Beim Aktionstag Sport und Kultur lockten 35 Sportvereine und Kulturinstitutionen mit Spielen, Sportaktivitäten und Tüftel-Aktionen in den Park. Einige Stationen stellten sich als echte Highlights heraus.