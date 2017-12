So weihnachtet es im Bocholter Krankenhaus

Bocholt - Wenn sich Sonntagnachmittag in den Wohnzimmern die Familien um den Christbaum versammeln, wird es auch in den Krankenzimmern des St.-Agnes-Hospitals weihnachtlich. Schon seit Wochen bereiten die Mitarbeiter des Krankenhauses die Festtage vor, um den Klinikaufenthalt für Patienten über Weihnachten so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehört auch die festliche Speisekarte, die an allen drei Festtagen gilt.