Bocholt - Dass Wildtiere nur in freier Wildbahn leben, ist ein verbreiteter Irrglaube. Tatsächlich reichen ihre Lebensräume je nach Art bis in städtische Gebiete hinein. Auch in der Bocholter Innenstadt sind zahlreiche Arten vertreten. Welche das sind und wo sie leben, das hat Naturexperte Stefan Leiding im BBV-Gespräch erklärt.