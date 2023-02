Soll Bocholt ukrainische Partnerstadt suchen?

Bocholt - Grüne und FDP wollen, dass Bocholt eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine eingeht. Die Anträge werden am kommenden Donnerstag, 2. März, im Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften behandelt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte in seiner Rede zur „Lage der Nation“ den Vorschlag gemacht, Städtefreundschaften oder -partnerschaften mit der Ukraine zu schließen