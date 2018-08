Sommer in Bocholt 1904: So heiß war es vor 114 Jahren

Bocholt - Brütende Hitze und Trockenheit: Das gibt es nicht nur jetzt. Auch 1904 litten die Deutschen unter einem extremen Jahrhundertsommer. „Greise jammern, Männer stöhnen, Frauen klagen, Kinder wimmern: die Hitze! Der Mensch hat nur einen Wunsch: Kühlung! Kühlung! Kühlung!“, schrieb etwa die Berliner Illustrierte Zeitung am 14. August 1904. Und auch das Bocholter Volksblatt klagt über „eine kaum erträgliche Hitze“. 36 Grad herrschten demnach am 16. Juli 1904 in Bocholt.