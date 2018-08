Sommerfest auf dem Kapi-Spielplatz

Bocholt - Auf dem Kapi-Spielplatz in Barlo werden am kommenden Sonntag, 19. August, gleich zwei Jubiläen gefeiert. Einmal geht es um 40 Jahre Kapi-Spielplatz, zum anderen geht es um das 60-jährige Bestehen der Kolpingsfamilie Barlo. Das Festprogramm beginnt um 9.30 Uhr mit dem Patronatsfest in der St.-Helena-Kirche und wird anschließend ab 10.45 Uhr auf dem Kapi-Spielplatz mit einem Festakt fortgeführt.