Sommerhaus: Ausstrahlung könnte schon bald beginnen

Bocholt-Barlo - Das „Sommerhaus der Stars“ von RTL gehört seit 2016 zum festen Sommerprogramm des Senders – und ist seit 2020 auch Teil des Barloer Dorflebens geworden. Mittlerweile ist die neue Staffel, die seit dem 8. Juni in einem Ferienhaus an der Kotts Stegge aufgezeichnet wurde, fertig abgedreht, und die Ausstrahlung steht kurz bevor. Alle Infos zur anstehenden sechsten Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ hier in der Übersicht.