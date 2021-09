Bocholt-Barlo - Die Sendetermine für die neue Staffel vom „Sommerhaus der Stars“, das im Juni in Barlo gedreht wurde, stehen fest. Wie der Sender RTL jetzt verriet, wird die erste Folge am Dienstag, 5. Oktober, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Erstmals laufen von da an drei Folgen pro Woche.