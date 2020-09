Bocholt-Barlo - Die Sendetermine für das „Sommerhaus der Stars“, das vor einigen Monaten in einem Bauernhaus in Barlo gedreht wurde, stehen fest. Die erste Folge wird am Mittwoch um 20.15 Uhr auf dem Fernsehsender RTL ausgestrahlt. Die acht Promipaare waren im Juni in das Bauernhaus an der Kotts Stegge eingezogen.