Bocholt - Das RTL-„Sommerhaus der Stars“ geht morgen in seine zweite Barlo-Runde. Ab 20.15 Uhr dreht sich auf dem Fernsehsender über drei Stunden lang alles um die „Stars“, die im Juni in das Barloer Bauernhaus eingezogen sind. Danach wird die Show vier Wochen lang immer drei Mal in der Woche ausgestrahlt.