Bocholt - Die RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“, die im Mai/Juni in Bocholt, genauer gesagt in Barlo, produziert wurde, neigt sich langsam dem Ende zu. Am Sonntag, 1. November, wird ab 20.15 Uhr das Finale ausgestrahlt. Die Zuschauer erfahren dann, welches Prominentenpaar das Landhaus in Barlo als Sieger verlassen wird.