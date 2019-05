Sonderausstellung „Fashion Material“ zeigt außergewöhnliche Kleider

Bocholt - Die neue Sonderausstellung, „Fashion Material“ wird am kommenden Samstag, 25. Mai, in der Textilwerk-Spinnerei an der Industriestraße um 18 Uhr eröffnet. Bis zum 6. Oktober gibt es dort rund 60 Objekte des Modedesigners Stephan Hann zu sehen. Die Kleider bestehen aus ungewöhnlichen Materialien, wie Telefonbuchseiten oder Plastiktüten.