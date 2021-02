Bocholt - Ratsfrau Bärbel Sauer von der Sozialen Liste Bocholt sorgt sich um die Innenstadt. Daher hat sie am Freitag (5. Februar) einen Antrag für die Ratssitzung am 17. Februar an Bürgermeister Thomas Kerkhoff übermittelt mit der Überschrift „Rettet die Innenstadt!“.