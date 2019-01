Soziale Liste hat Fragen zum Vorgehen der Stadt

Bocholt - Die Soziale Liste hat noch einige Fragen zur angekündigten Ansiedlung von zwei Restaurants am Aasee in Bocholt. Ratsfrau Bärbel Sauer will unter anderem wissen, ob die Stadtverwaltung die Vergabe von Baugrundstücken für die Erlebnisgastronomien an den Terrassen am Westufer (Uhlandstraße) noch ausschreiben wird – und falls nein, warum nicht.