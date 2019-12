Bocholt – Um den Nordring zu verhindern, schlägt die Soziale Liste jetzt vor, eine Seilbahn in Bocholt zu bauen. In ihrer Haushaltsrede am Mittwoch will Ratsfrau Bärbel Sauer diesen Vorschlag vorstellen. Eine solche Seilbahn solle die Innenstadt mit der FH und dem Aasee verbinden.