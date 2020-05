Spatenstich für neue Kita in Bocholt

Bocholt – Den gepflasterten Parkplatz vor dem ehemaligen Verein DJK 97 Bocholt am Fischerweg gibt es nicht mehr. Vor einigen Tagen wurde dort mit dem Bau der neuen Kita Wildwiese begonnen. Die Kindertagesstätte soll Ende des zweiten Quartals 2021 fertig sein und Platz für vier Gruppen bieten. Am Mittwoch trafen sich Vertreter der am Projekt beteiligten Institutionen zum offiziellen Spatenstich.