Sperrung auf der Dingdener Straße

Bocholt - Auf der Dingdener Straße (L 602) startet am Montag, 23. September, der letzte Bauabschnitt. Dafür wird nun der Bereich zwischen der Neuen Liebe und dem Kreisverkehr bei Schares gesperrt. Das betrifft auch die B 67-Auffahrt in Richtung Rhede und die Abfahrt für Autofahrer, die aus Richtung Rees kommen. In den Gegenrichtungen bleiben die Auf- und Abfahrt erreichbar.